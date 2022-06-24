В Павловском районе в ДТП попала семья. Погибли трое взрослых, дети пострадали

Рано утром 24 июня на автомобильной трассе «Дон» в Павловском районе Краснодарского края в аварии погибли три человека, ещё трое детей пострадали

По предварительным данным, водитель Volkswagen допустил съезд с крайней правой полосы дороги на обочину и въехал в припаркованный грузовик. В результате на месте погиб водитель авто, его супруга и мать. В салоне были дети, 8, 10 и 13 лет. Их доставили с травмами в больницу Павловского района. Водитель грузовика не пострадал. В момент аварии он был рядом с автомобилем, проверял уровень масла в машине.

«Происшествие произошло при хорошей видимости, предварительно элементы дорожной инфраструктуры соответствуют всем требованиям законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На месте происшествия проверку проводит прокуратура района.

Ранее Юга.ру писали, что автобус с людьми врезался в грузовик в Краснодаре.