Автобус с людьми врезался в грузовик в Краснодаре

Пассажирский автобус врезался в грузовик в Краснодаре. ДТП произошло 13 июня около 7 утра.

Маршрутный автобус №117 «Краснодар 2 — поселок Найндорф» двигался по Ростовскому шоссе. Машина съехала с полосы и врезалась в припаркованный на обочине КАМАЗ.

В момент аварии в общественном транспорте находились люди — 11 пассажиров и водитель. Шесть человек осмотрели медики, госпитализация никому не понадобилась. В основном в автобусе были пожилые люди.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара пообещали летом запустить приложение, которое отслеживает весь общественный транспорт.