Автобус с людьми врезался в грузовик в Краснодаре
Пассажирский автобус врезался в грузовик в Краснодаре. ДТП произошло 13 июня около 7 утра.
Маршрутный автобус №117 «Краснодар 2 — поселок Найндорф» двигался по Ростовскому шоссе. Машина съехала с полосы и врезалась в припаркованный на обочине КАМАЗ.
В момент аварии в общественном транспорте находились люди — 11 пассажиров и водитель. Шесть человек осмотрели медики, госпитализация никому не понадобилась. В основном в автобусе были пожилые люди.
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