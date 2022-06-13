Автобус с людьми врезался в грузовик в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Авария с пассажирским автобусом © Скриншот из телеграм-канала Краснодарский край. Главное
    Авария с пассажирским автобусом © Скриншот из телеграм-канала Краснодарский край. Главное

Пассажирский автобус врезался в грузовик в Краснодаре. ДТП произошло 13 июня около 7 утра.

Маршрутный автобус №117 «Краснодар 2 — поселок Найндорф» двигался по Ростовскому шоссе. Машина съехала с полосы и врезалась в припаркованный на обочине КАМАЗ.

В момент аварии в общественном транспорте находились люди — 11 пассажиров и водитель. Шесть человек осмотрели медики, госпитализация никому не понадобилась. В основном в автобусе были пожилые люди.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара пообещали летом запустить приложение, которое отслеживает весь общественный транспорт.

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Автобус с людьми врезался в грузовик в Краснодаре
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