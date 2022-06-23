«ЕвроХим-БМУ» провел экскурсию для школьников в рамках проекта «Наука рядом»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

21 июня компания «ЕвроХим-БМУ» приняла на своей площадке учеников МАОУ СОШ № 31 имени В.В. Толкуновой и рассказала о производстве минеральных удобрений в рамках проекта «Наука рядом»

Цель акции «Наука рядом» — рассказать школьникам о достижениях страны в сфере науки и технологий. 

21 июня «ЕвроХим-БМУ» провел экскурсию для учеников МАОУ СОШ № 31 имени В.В. Толкуновой. Ребята познакомились с производством минеральных удобрений и увидели, как выглядит промышленное предприятие изнутри. Ведущие специалисты учебного центра компании рассказали о работе основных цехов предприятия: сернокислотного цеха, цеха экстракционной фосфорной кислоты и цеха сложных минеральных удобрений. Школьники также узнали, как выглядит используемое сырье и готовая продукция химзавода.

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«Для нас было очень важно показать школьникам, чего достигла наша компания за 45 лет своей усердной работы, а также поделиться нашими планами на ближайшее будущее», — рассказала ведущий специалист учебного центра «ЕвроХим-БМУ» Остренко Виктория.

«ЕвроХим-БМУ» часто проводит экскурсии для школьников и студентов, чтобы познакомить их с работой предприятия и сформировать интерес молодежи к инженерным профессиям и специальностям, востребованным на промышленном производстве. Так, в апреле компания провела профориентационные экскурсии для выпускников 9-х и 11-х классов в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», а 16 мая на территории «ЕвроХим-БМУ» стартовала неделя экскурсий для школьников 7–10 классов.

Белореченский район ЕвроХим Промышленность Школа Школьники

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