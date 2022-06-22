Парковка на ул. Красных Партизан в Краснодаре станет бесплатной

Об этом 22 июня сообщила администрация Краснодара. В границах парковочного пространства запланированы ремонтные работы тепловой сети. Выполнять их будет «Краснодартеплоэнерго» с 23 июня по 14 июля включительно.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии уточнили, что водителям будет доступно лишь 50% парковочного пространства. Привычный въезд на парковку будет перекрыт. Заехать и выехать можно будет только через существующий выезд. С 23 июня по 14 июля плата за стоянку транспорта взиматься не будет.

Ранее Юга.ру рассказывали, где и когда на муниципальных парковках Краснодара не нужно платить за стоянку.