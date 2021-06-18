Где и когда на муниципальных парковках Краснодара не нужно платить за стоянку? Рассказали в мэрии
В Краснодаре с 18 июня снова нужно платить за стоянку на муниципальных парковках, но не всегда
Напомним, 18 июня в Краснодаре возобновляется плата за стоянку на муниципальных парковках. Стоимость останется прежней — 30 рублей в час, за исключением Привокзальной площади. Там за час стоянки придется заплатить 100 рублей.
В мэрии Краснодара рассказали, что на парковках вблизи жилых комплексов с 20:00 до 8:00 машины можно оставлять бесплатно. Исключением являются муниципальные парковки, расположенные на:
- Привокзальной площади (вокзал Краснодар-1);
- нечётной стороне ул. Северной от Красной до Рашпилевской;
- чётной стороне ул. Постовой в районе дома № 18;
- чётной стороне ул. Красных Партизан в районе дома № 6, 6/2 и 6/5;
- нечётной стороне ул. Гоголя от Красноармейской до Коммунаров;
- нечётной стороне ул. Рашпилевской от Головатого до Калинина;
- чётной стороне ул. им. 40-летия Победы от Механической до Выставочной;
- чётной стороне ул. Юннатов от 40-летия Победы до Клинической.
Кроме того, в мэрии отметили, что места для инвалидов предоставляются бесплатно. Они есть на каждой парковке.
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