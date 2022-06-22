В Анапе запретили купаться в море из-за шторма

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Анапские чиновники сообщили о запрете на купание в море. Сейчас на побережье действует штормовое предупреждение

22 июня пресс-служба администрации Анапы сообщила, что купание на побережье Черного моря запрещено.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает жителей и гостей курорта: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Взрослым необходимо усилить контроль за детьми», — говорится в сообщении администрации.

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Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на трое суток. На территории края ожидаются дожди и сильный ветер. Паводковая ситуация может затронуть Анапу, Новороссийск, Геленджик, Горячий Ключ, а также Апшеронский, Белореченский, Мостовский, Лабинский, Курганинский, Абинский, Крымский, Северский и Туапсинский районы. На участке от Анапы до Магри над морем могут формироваться смерчи.

Анапа Черное море Штормовые предупреждения

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