В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на трое суток

В ближайшие дни на Кубань обрушатся ливни с грозой, градом и шквалистым ветром

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе с 21 и до 24 июня включительно возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20–22 м/с. На участке от Анапы до Магри над морем могут формироваться смерчи.

Из-за сильных дождей на реке Кубань, её юго-западных притоках, а также на реках Черноморского побережья возможны резкие подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Паводковая ситуация может затронуть Анапу, Новороссийск, Геленджик, Горячий Ключ, а также Апшеронский, Белореченский, Мостовский, Лабинский, Курганинский, Абинский, Крымский, Северский и Туапсинский районы. В этих районах повышенный риск схода селевых потоков.

В Краснодаре действует экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений. При чрезвычайных ситуациях можно звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).

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