Новороссийцы записали второе обращение к Путину с просьбой защитить Волочаевский пляж от застройки

25 июня жители Новороссийска снова записали видеообращение с просьбой не допустить строительство морского терминала на Волочаевском пляже

Волочаевский пляж — неофициальное место отдыха новороссийцев на восточном берегу Цемесской бухты. В 2010 году его передали в аренду, а в 2019-м пляж выкупило ООО «Порт Виктория». Владелец хочет разместить там морской терминал по перегрузке навалочных грузов. Грузооборот терминала составит 2,5 млн тонн в год. Ранее Юга.ру рассказывали, как жители Новороссийска пытаются отстоять Волочаевский пляж. Так, летом 2020 года в городе должны были пройти общественные слушания по поводу проекта морского терминала, но они закончились «бунтом».

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Активисты продолжили бороться за пляж: создали петицию о защите народного пляжа, устраивали пикеты, обращались к мэру в соцсетях, собирали подписи для письма губернатору и записали обращение президенту России Владимиру Путину.

Спустя год жители Новороссийска записали новое видеообращение к Путину, сообщила 25 июня «Наша газета». На видео активисты просят остановить застройку и принять меры, чтобы пляж оставили в покое. «Просим коммерсантов и олигархов убрать руки с южного берега Черного моря! Нам нужно здоровье, счастье и улыбки наших детей. У нас забирают Пионерскую рощу, скверы и парки! Мы просим остановить этот беспредел», — говорит на видео одна из активисток. Издание отмечает, что 30 лет назад в Восточном районе Новороссийска было больше трёх километров доступного для отдыха берега. Сейчас осталось 162 метра, однако местные жители могут лишиться и этого участка.

Издание «Кавказ.Реалии» [входит в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, с 05.12.2017 г.] пообщалось с одним из лидеров инициативной группы «Волочаевский пляж» Ольгой Ковальчук. Так как часть пляжа находится в границах прибрежной полосы Черного моря, распоряжаться им может управление Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее. Но судебные разбирательства по оспариванию законности продажи участка, которые инициировала прокуратура города и Росимущество, были проиграны.

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