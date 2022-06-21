В Краснодарском крае нашли огромный подземный туннель немецкой армии. Его уничтожили

В Крымском районе в лесу поисковый отряд обнаружил часть оборонительной системы «Голубая линия». Поисковики расчистили пять метров до входа и вызвали сотрудников МЧС. Они обследовали туннель, никакой опасности не обнаружив. После проверки поисковый отряд приступил к исследованию подземелья. В конце восьмиметрового туннеля поисковики обнаружли комнату.

«За 20 лет нашей работы это уже второе подземелье. Первое нашли в 2020 году в самом Новороссийске. Тогда экскаватор провалился под землю, а там оказался немецкий бункер. В этот раз подземелье было еще интереснее. Оно огромное. Мы там откопали, наверное, процентов 10. Там очень опасно работать, всё сыпется прямо на голову. Мы проводили исследования только под присмотром спасателей», — рассказал руководитель Новороссийского центра поисковых работ Михаил Романенко.

Поисковый отряд в итоге установил, что подземный туннель использовали немецкие военнослужащие. Он входил в систему мощного оборонительного узла «высота 121.4» немецкой «Голубой линии», в боях за которую погибли 16 тыс. советских военнослужащих. В комнате нашли большое количество боеприпасов и личных вещей солдат немецкой армии. Несколько дней сотрудники Росгвардии выносили снаряды из подземелья, но в итоге решили его подорвать.

После уничтожения подземелья в этом районе еще остались подземные ходы, уверен Михаил Романенко. Поисковый отряд и дальше будет их исследовать, соблюдая технику безопасности. Каски немецких военных, их личные вещи и предметы амуниции выставят в музее Новороссийского центра поисковых работ.

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