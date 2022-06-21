В Краснодарском крае поисковые отряды открыли приемные. Узнали, зачем и как это работает

В пяти муниципалитетах края поисковые организации открыли временные приемные для граждан. Там можно узнать информацию о пропавшем в войне родственнике

Акцию посвятили годовщине начала Великой Отечественной войны. Временные пункты поисковых отрядов открыты с 19 июня по 22 июня включительно в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Апшеронском и Курганинском районах в штабах поисковых организаций. Точных адресов корреспонденту Юга.ру назвать не смогли, поскольку расположение пунктов может меняться. Уточнить место работы можно по телефону руководителя организации. Полный список с адресами и телефонами можно посмотреть на сайте ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Тут же онлайн можно заполнить анкету-запрос о поиске пропавшего родственника. Самое главное — это максимально полно указать всю известную информацию о человеке, его фамилию и место рождения, по возможности год и место призыва.

21 июня открытая приемная поискового отряда работала в Апшеронском районе, в станице Куринской. Как сообщает газета «Апшеронский рабочий», открыта она была с 10:00 до 12:30 в здании «Социально-культурного объединения». Как сообщил корреспонденту Юга.ру руководитель поисково-исследовательской организации «Высота» Сергей Киндяков, за это время с запросом на поиск родственников обратился один человек. Тем не менее, организация намерена сделать открытую приемную постоянной. Работать она будет 30 числа каждого месяца.

«После получения анкеты наши волонтеры сначала проводят запрос по открытым источникам. Ищут человека по информационным порталам, где собраны базы воевавших в годы Великой Отечественной войны. Если это не помогает, делают запрос в архивы. Очень много сложных случаев. Вероятность того, что мы найдем данные о родственнике 30-50%», — рассказал Сергей Киндяков.

В «Кубаньпоиске» сообщили, что с начала года к поисковикам за помощью уже обратились 700 человек.

Что такое «Кубаньпоиск»? Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая поисковая организация «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» создана в 2012 году для объединения усилий и координации деятельности поисковых отрядов Кубани. В 2013 году получила грант на реализацию социально-значимых проектов Национального благотворительного фонда. Включает в себя 18 поисковых отрядов в разных городах и станицах Краснодарского края. Помимо кураторства поискового движения организует краевые патриотические акции для школьников и молодежи.

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