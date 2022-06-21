Гости «Роза Хутор» смогут обменять использованный ски-пасс или прогулочный билет на почтовую открытку

На «Роза Хутор» появился автоматизированный картоприемник. В обен на использованный ски-пасс или прогулочный билет он выдает купон на бесплатную сувенирную открытку

На курорте «Роза Хутор» в Роза Долине, рядом со зданием касс установили автомат для переработки отходов. В нем каждый желающий может обменять ски-пасс или прогулочный билет на памятную открытку, тем самым поучаствовав в раздельном сборе мусора.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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«Отходы потребительского сектора состоят в основном из мелких компонентов, легко умещающихся если не в кармане, то в мусорном ведре. Однако и они требуют серьезного внимания, так как эта мелочь, помноженная на значительный ежедневный трафик, превращается в большую проблему. Перерабатываемое вторичное сырье оправдывает направленные на его сбор усилия. Мы рады предоставить нашим гостям возможность участия в раздельном сборе отходов в интересной интерактивной форме», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Оставив отработанный ски-пасс в картосборнике, путешественник получает специальный купон, который можно безплатно обменять на памятную почтовую открытку в сувенирном магазине «Роза Хутор». У дверей магазина есть ящик «Почты России» — открытку прямо отсюда можно отправить своим близким.

«Мы рады получить новую вдохновляющую ноту в практике обмена отработанных ски-пассов на сувенирные открытки. Теперь весь процесс будет проходить под зеленым знаком ответственного обращения с отходами. Недавно прямо у дверей нашего сувенирного магазина появился ящик «Почты России», так что начавшаяся с приобретения ски-пасса история заканчивается интересным квестом, новыми впечатлениями и приятными воспоминаниями. Наклеив марки в нашем магазине, туристы смогут сразу отправить открытку близким, и, запечатлев этот момент на телефон, отослать еще и свое цифровое фото с призывом ждать приятный сюрприз в почтовом ящике», — рассказала директор департамента торговли и сопутствующих услуг «Роза Хутор» Ольга Гридина.

Устройство для сбора отработанных ски-пассов изготовили по спецзаказу «Роза Хутор». Это первый промышленный образец автоматических картоприемников на российском рынке. После успешной установки экспериментального устройства в Роза Долине, сеть устройств планируют расширить: приемники появятся в Горной Олимпийской деревне, а в зимнем сезоне — и на Роза Стадион.

На курорте «Роза Хутор» бережно относятся к природным ресурсам: за 2018–2021 годы потребление электроэнергии здесь снизили на 16%, газа — на 33%, воды — на 24%. В среднем ежемесячно курорт отправляет на утилизацию более 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и около 5 тонн стекла. Эти показатели покрывают порядка 40% общего объема образующихся на курорте отходов.