В Анапе двое полицейских получили по семь лет колонии за взятку в 15 тыс. рублей

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в Анапе местный суд вынес приговор двум сотрудникам ДПС. По данным ведомства, они сначала получили взятку в 15 тыс. рублей, а потом составили фиктивный административный протокол против местного жителя.



За это против сотрудников возбудили три уголовных дела: по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». В итоге двух полицейских уволили со службы по отрицательным мотивам. Решением Анапского городского суда им назначено по семь лет исправительной колонии строгого режима и штраф в 70 тыс. рублей.