На Кубани районного заместителя прокурора осудили на 7 лет за взятку в 200 тыс. рублей

В Успенском районе бывший заместитель прокурора получил 7 лет тюрьмы. Он потребовал взятку в 250 тыс. рублей у директора местного «Водоканала», но потом снизил сумму до 200 тыс. рублей

15 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Успенском районе осудили бывшего заместителя прокурора Александра Деева, который попался на взяточничестве. Судом установлено, что весной 2021 года Деев предложил директору МУП «Успенский водоканал» за 250 тыс. рублей решить проблемы с полицией. Против мужчины проводилась полицейская проверка, а помощник прокурора предлагал сделать так, чтобы проверка закончилась без возбуждения уголовного дела. Позже сумму взятки он снизил до 200 тыс. рублей, потому что у директора МУПа «не было финансовой возможности передать требуемую сумму». 17 марта 2021 года при передаче денег Деева задержали.

В суде бывший помощник прокурора не признал вину. Он настаивал на том, что его действия следует квалифицировать как покушение на мошенничество, вину в котором он признает в полном объеме. В итоге суд признал Александра Деева виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Он получил 7 лет и 10 месяцев исправительной колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей.