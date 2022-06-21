В Тимашевске в аварии погиб водитель, еще пять человек пострадали

Вечером 20 июня на трассе Тимашевск-Краснодар в районе поворота к станице Медведовской столкнулись две легковушки

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota во время выезда не удостоверился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем Opel. Очевидцы вызвали скорую помощь и Тимашевский аварийно-спасательный отряд. Водитель автомобиля Toyota скончался на месте. Двух пассажиров госпитализировали еще до приезда спасателей. Ещё троим пострадавшим, включая ребенка, спасатели оказали психологическую помощь и передали медикам. Также Тимашевский аварийно-спасательный отряд сообщил, что специалисты сразу же отключили аккумуляторы у разбитых машин, чтобы избежать возгорания автомобилей.

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