В Тимашевске в аварии погиб водитель, еще пять человек пострадали

Краснодарский край

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  • Скорая помощь © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Скорая помощь © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 20 июня на трассе Тимашевск-Краснодар в районе поворота к станице Медведовской столкнулись две легковушки

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota во время выезда не удостоверился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем Opel. Очевидцы вызвали скорую помощь и Тимашевский аварийно-спасательный отряд. Водитель автомобиля Toyota скончался на месте. Двух пассажиров госпитализировали еще до приезда спасателей. Ещё троим пострадавшим, включая ребенка, спасатели оказали психологическую помощь и передали медикам. Также Тимашевский аварийно-спасательный отряд сообщил, что специалисты сразу же отключили аккумуляторы у разбитых машин, чтобы избежать возгорания автомобилей.

Ранее Юга.ру писали, что в массовом ДТП на улице Селезнева в Краснодаре столкнулись шесть машин.

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