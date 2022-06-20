В массовом ДТП на улице Селезнева в Краснодаре столкнулись шесть машин. Один человек пострадал

Вечером 19 июня в телеграм-канале «Типичный Краснодар» опубликовали видео с места массового ДТП на улице Селезнева. На кадрах видны несколько разбитых машин, в том числе пассажирский автобус.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что 19 июня на Селезнева (около дома №94) столкнулись шесть автомобилей: четыре легковых, грузовой автомобиль «Газель» и один пассажирский автобус (он ехал без пассажиров). В результате ДТП пострадал один человек.

На место аварии вызвали спасателей, так как пострадавшего зажало в поврежденном автомобиле. Его вырезали с помощью специального инструмента и доставили в ККБ№1.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.