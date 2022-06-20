В Краснодаре снова отключили электроэнергию, на этот раз в Западном округе

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ТГ-305» и 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Герцена, Гагарина, Темрюкская, Каляева, Красных Партизан, Труда, Власова, Рылеева, Урицкого, 2-я Линия и другие. На месте работает аварийная бригада.

Согласно сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), время восстановления неизвестно.

Как писали Юга.ру, 18 июня аварийное отключение электроэнергии произошло в краснодарском поселке Пригородный, а 19-го — в Прикубанском округе.