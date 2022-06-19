В Краснодаре отключили электроэнергию в Прикубанском округе

Краснодарский край

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  • Электричество © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Электричество © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ на подстанции ПС «ВК-8» отключено 22 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались улицы Рудакова, Коломийцева, Гусника, а также Ейское шоссе. На месте работает аварийная бригада.

Согласно сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), время восстановления неизвестно.

Как писали Юга.ру, 18 июня в краснодарском поселке Пригородный произошло аварийное отключение электроэнергии.

Краснодар

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В Краснодаре отключили электроэнергию в Прикубанском округе
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