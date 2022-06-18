Поселок Пригородный временно остался без электричества

Краснодарский поселок Пригородный на неопределенное время остался без электричества. Согласно сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), на подстанции «ПС БФ-5» произошло повреждение кабельной линии 6–10 кВ, в результате чего отключились 14 трансформаторных подстанций, и практически весь поселок остался без света.

ЕДДС заверяет, что аварийная бригада уже прибыла на место, однако приблизительное время восстановления энергоснабжения пока что не называется — равно как и количество обесточенных жителей.

Интересно, что по соседству с Пригородным в это же самое время идет ликвидация последствий другой аварии: поселок Знаменский несколько часов назад остался без холодного водоснабжения.