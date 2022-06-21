Гидрометцентр РФ предупредил о жаре и «опасном солнце» на юге страны

Жара и высокий уровень ультрафиолета прогнозируются на юге России во вторник и среду

Как рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во вторник и среду в Ростовской и Астраханской областях, в Краснодарском крае и Северо-Кавказском федеральном округе температура воздуха будет гораздо выше 30 °С и ультрафиолетовый индекс 9. Находиться на солнце он не рекомендовал — можно получить тепловой удар.

В Краснодарском крае в эти дни воздух днем прогреется до 35 °С, это на 4-5 градусов выше нормы. Синоптик добавил, что потеплеет и вода в море. Сейчас в Крыму она 21-22 °, в Сочи, Геленджике и Туапсе — 22-24 °. По словам Вильфанда, во второй половине недели небо станет более облачным, температура воздуха понизится.

На территории Краснодарского края продолжает действовать высокая пожароопасность. Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей Кубани призывают быть осторожными с источниками открытого огня.