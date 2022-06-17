Студия разработки мобильных видеоигр Plarium закроет офис в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

Разработчик видеоигр Plarium закроет свой единственный российский офис в Краснодаре

Газета «Коммерсантъ» в ночь на 17 июня написала, что ООО «Плариум-Юг» закрывает бизнес в России и вывозит часть сотрудников из страны. 14 июня компания направила налоговикам заявление о ликвидации юридического лица. Единственный российский офис компании-разработчика видеоигр находится в Краснодаре.

Plarium — это международная компания, занимающаяся разработкой мобильных и браузерных игр. Другие офисы разработчиков находятся в Украине, США и Израиле. Самые известные проекты разработчиков: Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost Island: Blast Adventure и франшиза Stormfall. По итогам 2021 года выручка «Плариум-Юг» составила 1,2 млрд руб. при чистой прибыли 84 млн рублей. На конец года в компании было зарегистрировано 476 сотрудников.

В тот же день о ликвидации российской студии сообщил другой разработчик, ООО «Гейм Инсайт». Студию основали в 2009 году, ее головной офис находится в Литве. На конец 2021 года выручка российского подразделения компании составила 1,5 млрд рублей при чистой прибыли 100 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре хотят построить завод по производству макарон быстрого приготовления.

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