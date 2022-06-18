В Мезмае попал в аварию автобус со студентами КубГУ
В окрестностях поселка Мезмай туристический автобус потерял управление и протаранил четыре автомобиля; травмы разной степени тяжести получили 16 человек
18 июня около полудня вблизи поселка Мезмай произошло массовое ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, у туристического автобуса отказала тормозная система, в результате чего он протаранил четыре припаркованных на обочине автомобиля, после чего врезался в дерево.
Автобус вез на практику группу студентов Кубанского государственного университета. Согласно первоначальной оценке, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 11 человек, один из которых — водитель автобуса — находится в крайне тяжелом состоянии.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Пострадавших направили в медицинские учреждения Апшеронского района.
«Выяснено, что водитель имел путевой лист», говорится в заявлении краевой прокуратуры. «Сейчас устанавливаются причины и условия произошедшего, также будет дана оценка деятельности организации, выпустившей транспортное средство в рейс».
ДОПОЛНЕНО: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарском украю уточнила кодичество пострадавших в ДТП — их 13.
ДОПОЛНЕНО: Как сообщает «КоммерсантЪ», а автобусе находились студенты второго курса Института географии, геологии, туризма и сервиса, которые ехали в Мезмай для прохождения полевой практики в соответствии с учебным планом. «На место происшествия выехали автобусы КубГУ для эвакуации студентов, преподавателей, вещей и оборудования, перевозимого для прохождения практики», добавили в пресс-службе университета.
ДОПОЛНЕНО: Оперштаб Краснодарского края уточнил данные о количестве пострадавших: в Апшеронскую центральную районную больницу доставили 16 человек. На помощь к местным медикам прибыла санавиация из Краевой клинической больницы №1. Тяжело пострадавших среди студентов нет, большинство из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Отметим, что на этой неделе в крае уже происходило ДТП с участием автобуса: 13 июня в Краснодаре малотоннажный грузовик врезался в пригородную маршрутку.