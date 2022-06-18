В Мезмае попал в аварию автобус со студентами КубГУ

В окрестностях поселка Мезмай туристический автобус потерял управление и протаранил четыре автомобиля; травмы разной степени тяжести получили 16 человек

18 июня около полудня вблизи поселка Мезмай произошло массовое ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, у туристического автобуса отказала тормозная система, в результате чего он протаранил четыре припаркованных на обочине автомобиля, после чего врезался в дерево.

Автобус вез на практику группу студентов Кубанского государственного университета. Согласно первоначальной оценке, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 11 человек, один из которых — водитель автобуса — находится в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Пострадавших направили в медицинские учреждения Апшеронского района.

«Выяснено, что водитель имел путевой лист», говорится в заявлении краевой прокуратуры. «Сейчас устанавливаются причины и условия произошедшего, также будет дана оценка деятельности организации, выпустившей транспортное средство в рейс».

ДОПОЛНЕНО: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарском украю уточнила кодичество пострадавших в ДТП — их 13.