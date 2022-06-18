Глава Башкирии собирается построить прямую дорогу из Уфы в Краснодар

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил на ПМЭФ-2022 о намерении построить автомагистраль, которая соединит Уфу и Краснодар

В ходе завершившегося вчера Петербургского международного экономического форума глава Башкортостана Радий Хабиров анонсировал амбициозный проект — Юго-западную транспортную хорду, которая напрямую соединит возглавляемый им регион с Краснодарским краем. Планируемая трасса будет проходить через Самару, Тольятти, Саратов, Волгоград и «позволит открыть для жителей и бизнеса региона выход к портам Чёрного, Каспийского и Азовского моря», сообщает портал «Стерлеград».

От Краснодара до Уфы по прямой 1618 км. Кратчайшее расстояние по существующим автодорогам составляет 1997 км — надо ехать через Тихорецк, Сальск, а далее через упомянутые Хабировым Волгоград, Саратов и Самару. Собирается ли башкирский глава построить на этом отрезке новую магистраль-дублера для уже имеющейся, не сообщается. О сроках реализации проекта тоже информации нет.

А мы тем временем предлагаем автомобилистам освежить в памяти, где на территории Кубани их будут гарантированно ждать пробки на пути к Черному морю.