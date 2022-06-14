В Краснодаре на нескольких улицах запретят парковку

В Краснодаре с 1 июля на участках нескольких улиц запретят стоянку и остановку транспорта. Это сделают, чтобы водители не оставляли машины на проезжей части вне парковочных мест.

Запрет будет действовать на следующих участках:

по улице Строителей — от Шоссе Нефтяников до 4-й Линии Нефтяников (четная сторона);

по улице Строителей — от 4-я Линии Нефтяников до 3-я Линии Нефтяников (по обеим сторонам);

по улице им. Братьев Игнатовых — от дома № 165/1 до Артиллерийской;

по улице им. Братьев Игнатовых — от дома № 164 до Артиллерийской;

по улице им. Кирова — от им. Плиева до Кубанской (нечетная сторона).

На участках дорог установят соответствующие знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.