В Краснодаре на нескольких улицах запретят парковку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На участках трех улиц Краснодара запретят стоянку и остановку транспорта

В Краснодаре с 1 июля на участках нескольких улиц запретят стоянку и остановку транспорта. Это сделают, чтобы водители не оставляли машины на проезжей части вне парковочных мест. 

Запрет будет действовать на следующих участках:

  • по улице Строителей — от Шоссе Нефтяников до 4-й Линии Нефтяников (четная сторона);
  • по улице Строителей — от 4-я Линии Нефтяников до 3-я Линии Нефтяников (по обеим сторонам);
  • по улице им. Братьев Игнатовых — от дома № 165/1 до Артиллерийской;
  • по улице им. Братьев Игнатовых — от дома № 164 до Артиллерийской;
  • по улице им. Кирова — от им. Плиева до Кубанской (нечетная сторона).

На участках дорог установят соответствующие знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Автомобили Краснодар парковки

Новости

В Украине погиб 21-летний военный из Приморско-Ахтарского района
В Краснодаре на 22 улицах отключили электричество
В Краснодаре на нескольких улицах запретят парковку
В Армавире матери погибшего в Украине солдата передали Орден Мужества
В Краснодаре осудили бывшего следователя СК, который требовал взятку на десятки миллионов рублей
На пляже в Сочи отдыхающие нашли труп мужчины

Лента новостей

Реклама на сайте