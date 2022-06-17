В Украине погиб 23-летний военный из Краснодарского края

Сначала информация о гибели 23-летнего Михаила Меньшенина из Мостовского района появилась в социальных сетях, но потом пост удалили

Как пишет интернет-портал 93.RU, 9 июня в группе в социальных сетях Армавирского аграрно-технологического техникума появилась информация о гибели в Украине 23-летнего Михаила Меньшенина из Мостовского района. В самом техникуме журналистам рассказали, что Меньшенин действительно учился у них, а пост был удален по просьбе родственников. В администрации Армавира подтвердили, что информация о гибели молодого человека в Украине соответствует действительности, и что погибший действительно учился в этом техникуме.

В администрации Мостовского района журналисту 93.RU подтвердили, что Михаил Меньшенин родился в поселке Узловом, окончил школу №9 в станице Баговской, а потом — Армавирский аграрно-технологический техникум. Затем молодой человек пошел в армию и подписал там контракт.

Службу он проходил в звании ефрейтора в инженерно-саперной роте. 27 мая он погиб в Запорожской области, ему было 23 года. Обстоятельства не уточняются.