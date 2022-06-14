В Украине погиб 21-летний военный из Приморско-Ахтарского района

В группе «ВКонтакте» Приазовского сельского поселения 8 июня опубликовали пост, в котором говорится о гибели рядового Дениса Пляка во время военной спецоперации в Украине. Уточняется, что он погиб 3 июня — за неделю до своего дня рождения. 10 июня ему должно было исполниться 22 года. Место гибели не уточняется. Похороны военнослужащего прошли 8 июня в станице Приазовской.

В местной администрации журналистам сайта 93.RU сообщили, что рядовой служил в спецназе и находился в составе разведгруппы. Там уточнили, что военнослужащий не был женат, детей у него тоже не было. Однако у него осталась невеста.