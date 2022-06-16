В Анапе ремонтируют лестницу «300 ступеней». Узнали, когда спуск откроют

В районе Высокого берега, где в феврале оползень разрушил лестницу, ведущую к морю, работают волонтеры. Восстановить спуск обещают к концу недели

Спуск к морю на ул. Таманской в районе ЖК «Бельведер» построили в 2021 году. В феврале этого года после сильных дождей целый пролет лестницы снесло оползнем. Спуск к морю с высокого берега был перекрыт.

Деньги на ремонт лестницы «300 ступеней» собрали жители Анапы. 16 июня в администрации города сообщили, что работы уже начались. Сейчас волонтеры работают со скалой и выравнивают землю. 17 июня сварщики планируют приварить к конструкции ступеньки. Через 2-3 дня лестница должна быть готова. В Анапе есть еще похожие объекты — «800 ступеней» и «400 ступеней».

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе с обрыва у лестницы «800 ступеней» рухнул автомобиль. Это было уже второе трагическое происшествие на «800 ступенях» менее, чем за неделю: ранее посреди крутого каменистого склона рядом с лестницей был найден труп 41-летнего анапчанина.