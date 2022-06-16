В Анапе ремонтируют лестницу «300 ступеней». Узнали, когда спуск откроют

Краснодарский край

Распечатать

  • Анапа, Высокий берег © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Анапа, Высокий берег © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В районе Высокого берега, где в феврале оползень разрушил лестницу, ведущую к морю, работают волонтеры. Восстановить спуск обещают к концу недели

Спуск к морю на ул. Таманской в районе ЖК «Бельведер» построили в 2021 году. В феврале этого года после сильных дождей целый пролет лестницы снесло оползнем. Спуск к морю с высокого берега был перекрыт.

Деньги на ремонт лестницы «300 ступеней» собрали жители Анапы. 16 июня в администрации города сообщили, что работы уже начались. Сейчас волонтеры работают со скалой и выравнивают землю. 17 июня сварщики планируют приварить к конструкции ступеньки. Через 2-3 дня лестница должна быть готова.  В Анапе есть еще похожие объекты — «800 ступеней» и «400 ступеней».

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе с обрыва у лестницы «800 ступеней» рухнул автомобиль. Это было уже второе трагическое происшествие на «800 ступенях» менее, чем за неделю: ранее посреди крутого каменистого склона рядом с лестницей был найден труп 41-летнего анапчанина.

Анапа Курорты и туризм отдых Черное море

Новости

В Анапе ремонтируют лестницу «300 ступеней». Узнали, когда спуск откроют
Власти Горячего Ключа объяснили странные «хлопки» в небе. Их слышали не только там
В Краснодаре в парке бесплатно выступит камерный «Премьер-оркестр»
На Кубани двух мужчин осудили на 3 года колонии за похищение девушки
Власти Краснодара решили найти нового подрядчика для строительства спорткомплекса на Вавилова из-за срыва сроков
В Краснодаре с 17 июня изменится график работы пяти трамвайных маршрутов

Лента новостей

Реклама на сайте