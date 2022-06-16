Власти Краснодара решили найти нового подрядчика для строительства спорткомплекса на Вавилова из-за срыва сроков

Спортивный комплекс на Вавилова в Краснодаре начали строить в 2021 году, но спустя несколько месяцев мэр города Андрей Алексеенко сообщил, что сроки строительства затягиваются

Ранее Юга.ру писали, что идея строительства спортивного комплекса рассматривалась с 2020 года. Но задержки с реализацией начались еще на этапе согласования. Техническая часть проекта получила положительное заключение, но для утверждения сметы требовалось сравнивать цены с аналогичными объектами. Однако аналогов этому спорткомплексу в России не оказалось.

В декабре 2021 года на Вавилова началась стройка, уже в мае 2022 года мэр Краснодара сказал, что работы идут с отставанием от графика. Напомним, комплекс планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Тогда мэр отчитал подрядчика и потребовал ускорить темпы строительства. Подрядчик же пожаловался на субподрядчика.

15 июня в пресс-службе мэрии сообщили, что спортивный центр будет достраивать другая компания. С предыдущей чиновники решили расторгнуть договор.