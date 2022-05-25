Мэр Краснодара поручил быстрее строить спорткомплекс на Вавилова из-за отставания от графика. Задержки с этим объектом были еще до строительства

Глава Краснодара Андрей Алексеенко покритиковал подрядчика, который строит спортивный комплекс на улице Вавилова, 37. Оказалось, что в нарушении сроков виноваты субподрядчики

Напомним, что о строительстве спортивного комплекса говорят с 2020 года. На бумаге комплекс выглядит как физкультурно-оздоровительный центр со спортивными залами, беговыми дорожками, а также с крытыми и открытыми полями. В 2020 году чиновники городской администрации рассказали , что еще до строительства проект комплекса согласовывали с задержкой. Техническая часть проекта получила положительное заключение, но чтобы утвердить смету, нужно было сравнивать цены с аналогичными объектами, но аналогов новому спорткомплексу на Вавилова в России не оказалось. Планировалось, что строительство объекта займет примерно один год и три месяца.

Пресс-служба администрации Краснодара 25 мая сообщила, что стройка идет с отставанием от графика. Работы на Вавилова начались в середине декабря 2021 года. Сейчас все еще продолжается устройство фундамента. Сдать объект планируется в первом квартале 2023 года.

По словам генерального директора подрядной организации, нарушение сроков возникло из-за проблем с субподрядчиками. Мэр города поручил в течение недели решить вопрос с отставанием от плана.

«Либо будем искать другого подрядчика», — сказал Алексеенко.