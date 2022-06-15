В Краснодаре в кино покажут фильм «Асса» 1987 года с Виктором Цоем

В краснодарских кинотеатрах сети «Монитор» с 16 июня будут показывать криминальную драму «Асса» 1987 года

Лента с участием Виктора Цоя стала первой частью трилогии режиссера Сергея Соловьева, в которую входят также «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». В саундтрек вошли песни группы «Кино», Бориса Гребенщикова и «Аквариума», «Браво» с солисткой Жанной Агузаровой.

Действие фильма происходит зимой 1980 года в Ялте. Медсестра Алика уже три года встречается с криминальным авторитетом Андреем Крымовым. Ожидая возлюбленного на курорте, она на одну ночь снимает комнату в доме мужчины по прозвищу Бананан, который работает ночным сторожем в театре и поет со своими друзьями в одном из городских ресторанов.

Молодые люди увлекаются друг другом, Алика проводит очень мало времени с Крымовым, что вызывает в нем ревность и раздражение. Одновременно с этим криминальный авторитет планирует украсть скрипку Гварнери. Билеты на сеансы в продаже. Возрастное ограничение 16+.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах стартовали показы немецкого фильма «Достучаться до небес» 1997 года к 25-летию культовой трагикомедии Томаса Яна. В центре сюжета оказываются двое неизлечимо больных мужчин.