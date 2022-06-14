В Краснодаре откроется персональная выставка Сергея Гелецкого «Радость творчества»

Гелецкий окончил Кубанский государственный университет, но работает в ремонтно-техническом центре Федеральной противопожарной службе. Он ветеран боевых действий на территории РФ. В экспозицию вошли более 50 живописных и графических произведений, выполненных в жанрах пейзаж, портрет и натюрморт.

«Несмотря на суровость выбранной профессии, Сергей Гелецкий всю жизнь продолжает заниматься любимым делом — сохранять этот хрупкий и красивый мир на холстах и в рисунках. Творчество для него — не только любимое занятие, но и способ заявить о себе. Ему всегда есть о чем рассказать», — сообщили в пресс-службе галереи.

Выставка будет работать до 4 июля по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный. Без возрастных ограничений.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 8 июня стартовал цикл экскурсий для детей «Екатеринодар — град казачий». Школьники смогут посетить Войсковой собор Александра Невского и Краснодарский музей-заповедник имени Фелицына, а также совершить пешеходную экскурсию «Моя улица Красная».