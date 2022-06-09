На Кубани начнут проводить казачьи экскурсии для детей

Мероприятия будут проводить Союз казачьей молодежи и Кубанское казачье войско. Школьники смогут посетить Войсковой собор Александра Невского и Краснодарский музей-заповедник имени Фелицына, а также совершить пешеходную экскурсию «Моя улица Красная».

«В этом году в экскурсиях примут участие почти 1800 школьников и педагогов из 74 школ с региональным статусом «казачья образовательная организация», а также воспитанники семи кадетских корпусов Краснодарского края», — рассказал заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Вице-губернатор добавил, что в 2021 году краевую столицу посетили 1 тыс. 540 детей и остались довольны знакомством с городом, поэтому экскурсии решили проводить ежегодно.

Проект «Екатеринодар — град казачий» продлится до 30 ноября, сообщили в краевой администрации.

Как писали Юга.ру, по воскресеньям на улице Красной у здания ЗСК в 12:00 вновь проводят развод почетного казачьего караула. Церемоний в Краснодаре не было с 2020 года.