Роскосмос показал как выглядят посевные поля Кубани со спутника

В телеграм-канале «Роскосмоса» 8 июня опубликовали снимок полей Краснодарского края со спутника. В ведомстве отметили, что в этом году Россию ожидает рекордный сбор зерновых.

«На спутниковом снимке Роскосмоса — Краснодарский край — основной аграрный регион России. Эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности страны», — добавили в телеграме.

Также там сказали, что в 2022 году урожай зерновых может составить 130 миллионов тонн, из которых 87 миллионов пшеницы.