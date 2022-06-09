Роскосмос показал как выглядят посевные поля Кубани со спутника
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки полей Краснодарского края
В телеграм-канале «Роскосмоса» 8 июня опубликовали снимок полей Краснодарского края со спутника. В ведомстве отметили, что в этом году Россию ожидает рекордный сбор зерновых.
«На спутниковом снимке Роскосмоса — Краснодарский край — основной аграрный регион России. Эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности страны», — добавили в телеграме.
Также там сказали, что в 2022 году урожай зерновых может составить 130 миллионов тонн, из которых 87 миллионов пшеницы.
Как писали Юга.ру, в 2020 году «Роскосмос» показал Краснодар с борта Международной космической станции. А в феврале 2017 года космонавт Олег Новицкий показал фото Новороссийска. Летом того же года космонавт Сергей Рязанский сфотографировал с борта МКС олимпийские объекты Сочи, а в сентябре он снял с околоземной орбиты Крымский мост и Краснодар.