Космонавт Скрипочка сфотографировал Краснодар с борта МКС
Госкорпорация «Роскосмос» 10 марта опубликовала снимок Краснодара с борта Международной космической станции
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Фотографию сделал 50-летний космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка. Снимок ночного Краснодара появился на официальной странице госкорпорации в инстаграме. На кадре виден город, освещенный иллюминацией.
«В эпоху спутниковых карт мало кого удивишь космическими фотоснимками. Но как же красив вид на ночной Краснодар с борта Международной космической станции», — сказано в посте.
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В эпоху спутниковых карт мало кого удивишь космическими фотоснимками. Но как же красив вид на ночной Краснодар с борта Международной космической станции ������ Пишите в комментариях, если были или живёте там, или отмечайте друзей из этого города! Фотография космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки. . . A photo from space is not a big deal in the era of space maps – but just have a look at this stunning photo of Krasnodar (a city in southern Russia) captured from the board of the International Space Station ������ Like and comment if you live or have been there! Photo by Roscosmos cosmonaut Oleg Skripochka. #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #Краснодар #Krasnodar #Россия #Russia #ГородаМКС
Ранее Юга.ру уже показывали снимки городов Краснодарского края, которые сделали из космоса. В феврале 2017 года космонавт Олег Новицкий показал фото Новороссийска. В августе того же года Сергей Рязанский сфотографировал с борта МКС олимпийские объекты Сочи, а в сентябре он заснял с околоземной орбиты Крымский мост и Краснодар.
В начале января Роскосмос опубликовал фотографии городов России, сделанные с борта Международной космической станции. На них попали Анапа, Геленджик, Новороссийск и Краснодар.
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