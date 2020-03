Космонавт Скрипочка сфотографировал Краснодар с борта МКС

View this post on Instagram

В эпоху спутниковых карт мало кого удивишь космическими фотоснимками. Но как же красив вид на ночной Краснодар с борта Международной космической станции ������ Пишите в комментариях, если были или живёте там, или отмечайте друзей из этого города! Фотография космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки. . . A photo from space is not a big deal in the era of space maps – but just have a look at this stunning photo of Krasnodar (a city in southern Russia) captured from the board of the International Space Station ������ Like and comment if you live or have been there! Photo by Roscosmos cosmonaut Oleg Skripochka. #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #Краснодар #Krasnodar #Россия #Russia #ГородаМКС