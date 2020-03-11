Космонавт Скрипочка сфотографировал Краснодар с борта МКС

«В эпоху спутниковых карт мало кого удивишь космическими фотоснимками. Но как же красив вид на ночной Краснодар с борта Международной космической станции», — сказано в посте.

Ранее Юга.ру уже показывали снимки городов Краснодарского края, которые сделали из космоса. В феврале 2017 года космонавт Олег Новицкий показал фото Новороссийска. В августе того же года Сергей Рязанский сфотографировал с борта МКС олимпийские объекты Сочи, а в сентябре он заснял с околоземной орбиты Крымский мост и Краснодар.

В начале января Роскосмос опубликовал фотографии городов России, сделанные с борта Международной космической станции. На них попали Анапа, Геленджик, Новороссийск и Краснодар.