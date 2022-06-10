«Агрокомплекс» изменил упаковку пломбира и эскимо ко Дню мороженого

Ко Всемирному дню мороженого — 10 июня — «Агрокомплекс» сменил упаковку выселковского пломбира и эскимо на более яркую

Сейчас «Агрокомплекс» выпускает 13 видов мороженого — пломбир на палочке или в вафельном стаканчике и эскимо со вкусами шоколада, ванили, крем-брюле, кубанских ягод и клубники. Холодный десерт изготавливают на итальянском оборудовании «Техноайс». Каждое утро в цех по производству поступают свежие сливки, выработанные из молока коров с собственных ферм «Агрокомплекса». Для производства 1 тонны мороженого используют 4,2 тонны молока от кубанских буренок.

Весь технологический процесс — от приемки сырья до упаковки и хранения — ведут в соответствии с ГОСТом и контролируют в лаборатории отдела качества. На каждую упаковку наносят специальный QR-код для отслеживания в системе «Честный знак» путь продукта от момента изготовления до магазинного прилавка. Маркировка гарантирует качество и оригинальность продукта.

© Фото пресс-службы АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

«Истинные ценители мороженого хорошо знают натуральный пломбир «Агрокомплекса», созданный из свежайших кубанских сливок, — в меру сладкий, сароматом ванили или приятным шоколадным вкусом. К сезону, когда мороженое становится одним из самых популярных товаров, мы решили порадовать покупателей новой упаковкой. Её лаконичный дизайн сразу выделяет продукт среди конкурентов. Первым на полках ко дню мороженого в новом дизайне появится пломбир крем-брюле в стаканчике, именно этот вкус выше всего оценивают наши покупатели», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.