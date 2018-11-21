Продукция «Агрокомплекса» получила сертификаты Национальной системы сертификации

Компания «Агрокомплекс» стала первым кубанским предприятием, которое прошло Национальную систему сертификации

Продукция предприятия прошла испытания на соответствие ГОСТу и подтвердила высокое качество, сообщили 16 ноября в пресс-службе компании.

Первые десять сертификатов от Национальной системы сертификации получили свежие яблоки, сахар, хлебобулочные и кондитерские изделия. Эту продукцию внесли в государственный реестр.

Национальная система сертификации — проект, который в 2016 году создало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В прошлом году систему тестировали в Нижегородской, Свердловской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской областях и Крыму. В этом году она заработала по всей стране. Краснодарский край присоединился к системе с середины 2018 года.

Ожидается, что Национальная система сертификации будет обеспечивать соответствие продукции требованиям ГОСТа. Она должна помочь сократить риск приобретения некачественной и контрафактной продукции.

Кроме того, продукция «Агрокомплекса» победила на региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России». Кефир, который производит компания, получил приз «Верность традициям». Среди продуктов, которые отмечены дипломами, — кефир с жирностью 1%, 2,5% и 3,2%, сервелат «Деликатесный» и «Столичный», колбасы «Венская» и «Украинская жареная», сметана.