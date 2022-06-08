В пригороде Краснодара из-за аварии отключились 10 трансформаторных подстанций

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 8 июня в Прикубанском округе Краснодара в районе Ростовского шоссе произошло произошла энергоавария

По данным ЕДДС, утром 8 июня из-за повреждения кабеля на подстанции «К-205» отключились 10 трансформаторных подстанций в Прикубанском округе. Свет пропал в домах на улицах: Ростовское шоссе, Рощинская, Пригородная, Силантьева, Гришина.

Примерное количество людей, которые попали в зону отключения, и сроки восстановления электроснабжения не называются. На месте энергоаварии работают сотрудники АО «НЭСК-Электросети».

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре с 8 по 10 июня пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили на сайте «Краснодарэлектросеть». Отключения в городе продолжатся до конца июня. 

Аварии Краснодар Энергетика

Новости

В центре Краснодара отключили холодную воду из-за аварии
В Белореченском районе назначили нового главу
В пригороде Краснодара из-за аварии отключились 10 трансформаторных подстанций
Сезон клещей в Краснодарском крае: в больницы обратилось почти 1,3 тыс. человек
В Анапе хотят построить школу на 1550 мест за 750 млн рублей
На Кубани ожидаются дожди и высокая температура

Лента новостей

«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»
Вчера, 13:21
«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»
Рассказываем, что происходит на первой круглосуточной ярмарке Краснодара
Принцесса на коляске
6 июня, 12:12
Принцесса на коляске
Как в Анапе живут подросток с ДЦП и ее приемная мама
В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Вчера, 13:11
В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Рассказываем, когда и на каких улицах

Реклама на сайте