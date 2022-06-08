В пригороде Краснодара из-за аварии отключились 10 трансформаторных подстанций

Утром 8 июня в Прикубанском округе Краснодара в районе Ростовского шоссе произошло произошла энергоавария

По данным ЕДДС, утром 8 июня из-за повреждения кабеля на подстанции «К-205» отключились 10 трансформаторных подстанций в Прикубанском округе. Свет пропал в домах на улицах: Ростовское шоссе, Рощинская, Пригородная, Силантьева, Гришина.

Примерное количество людей, которые попали в зону отключения, и сроки восстановления электроснабжения не называются. На месте энергоаварии работают сотрудники АО «НЭСК-Электросети».