В пригороде Краснодара из-за аварии отключились 10 трансформаторных подстанций
Утром 8 июня в Прикубанском округе Краснодара в районе Ростовского шоссе произошло произошла энергоавария
По данным ЕДДС, утром 8 июня из-за повреждения кабеля на подстанции «К-205» отключились 10 трансформаторных подстанций в Прикубанском округе. Свет пропал в домах на улицах: Ростовское шоссе, Рощинская, Пригородная, Силантьева, Гришина.
Примерное количество людей, которые попали в зону отключения, и сроки восстановления электроснабжения не называются. На месте энергоаварии работают сотрудники АО «НЭСК-Электросети».
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре с 8 по 10 июня пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили на сайте «Краснодарэлектросеть». Отключения в городе продолжатся до конца июня.
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