РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности

Комитет по цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) создаст рабочую группу по вопросам кибербезопасности. Ее возглавит гендиректор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов

Рабочая группа займется разработкой предложений и рекомендаций по созданию государственных мер и нормативных документов для обеспечения киберустойчивости ключевых предприятий.

«Минимизация рисков от киберугроз требует постоянного и непрерывного внимания, согласованных действий госорганов, разработчиков и поставщиков решений по информационной безопасности и их потребителей. Мы рассчитываем, что рабочая группа РСПП станет той площадкой, где каждый участник сможет внести вклад в решение общей задачи по повышению киберустойчивости цифровой инфраструктуры и государства в целом», — заявил председатель комитета РСПП по цифровой экономике и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Предпосылками к созданию рабочей группы назвали резкое усиление противостояния в киберпространстве в последние месяцы, что отражается на интересах российского бизнеса, безопасности критической информационной инфраструктуры и государства в целом.

«Отрасль кибербезопасности в современных реалиях приобрела стратегическое значение. Мы защищаем примерно две трети ключевых государственных и коммерческих организаций, которые с начала марта оказались в фокусе внимания хакеров. Число атак на них, а также на объекты критической инфраструктуры России выросло в сотни раз, в том числе это атаки через подрядчиков и с помощью ПО с открытым исходным кодом. Новый уровень угроз требует от системообразующих компаний и игроков рынка информационной безопасности консолидации усилий по эффективному противодействию кибернападениям», — подчеркнул гендиректор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

Еще одно важное направление работы новой группы — развитие программных и аппаратных технологий кибербезопасности. Ее деятельность синхронизируют с задачами по формированию киберустойчивой цифровой трансформации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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«Отрасль кибербезопасности требует ускоренного развития. Минцифры уже реализует ряд проектов, направленных на защиту государственных информационных систем, блокирование фишинговых сайтов, борьбу с телефонным мошенничеством и многие другие. Эти проекты — результат плотного взаимодействия с представителями отрасли, ответ на запрос граждан и бизнеса, и этот диалог будет продолжен, в том числе в рамках рабочей группы РСПП по кибербезопасности», — сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Бенгин.

Кроме того, рабочая группа РСПП будет искать новые подходы к подготовке специалистов в области кибербезопасности, поскольку кадровый дефицит — значимая проблема развития отрасли.

Как отметила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, потребность в специалистах по защите информации ежегодно растет, тогда как их приток в отрасль остается на прежнем уровне. Необходима комплексная модель образования, которая позволит закрыть кадровый дефицит уже к 2025 году и будет ориентирована на решение практических задач. Одновременно она восстановит связанность системы подготовки специалистов по всей цепочке — от школы и среднего профессионального образования до вузов и курсов повышения квалификации.

Отдельное внимание участники рабочей группы уделят возможностям экспорта технологий кибербезопасности, а также российской экспертизы по противодействию системным кибернападениям на наиболее значимые предприятия страны.