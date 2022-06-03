В Краснодаре достроили ЖК «Авиатор». Собственники ждут ключи от квартир с 2011 года

ЖК «Авиатор» в Краснодаре собираются сдать в эксплуатацию. Ключи от долгожданных квартир получат больше 200 человек

Напомним, жилой комплекс находится по улице Валерия Гассия, 2. Его начали строить в 2011 году. Первую очередь сдали в эксплуатацию в 2015, а после этого стройка заморозилась.

Позже ЖК попал в реестр проблемных объектов. Затем для него нашли инвестора ООО «Стройподряд» и пообещали достроить в 2019 году, но его не смогли сдать в эксплуатацию из-за того, что он не был подключен к сетям теплоснабжения. Позже другой инвестор, ООО «МВ Стил-Юг», завершил работы и второй литер сдали. Но недостроенным остался еще один.

3 июня в пресс-службе администрации Кубани сообщили, что третий литер ЖК достроили и скоро сдадут в эксплуатацию. Ключи от квартир получат 225 собственников.

Как писали Юга.ру, на Кубани решили выплачивать компенсации обманутым дольщикам из краевого бюджета. Но компенсация рассчитана только на тех, чьи дома не могут быть достроены и не могут претендовать на помощь федерального Фонда развития территорий.