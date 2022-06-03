В Краснодаре пройдет благотворительная распродажа брендовой одежды

Представлены вещи из личной коллекции общественного деятеля и амбассадора благотворительного фонда «Анастасия» Марины Шамара. Можно будет приобрести одежду, обувь и сумки известных брендов, таких как Burberry, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Moschino, Miu Miu и других. Ценовая категория — от 1 тыс. до 25 тыс. рублей. Кроме того, гостей ждут лекции от стилистов об осознанном потреблении, базовом гардеробе и трендах сезона, фуршет, фотосессия и диджей-сет.

«За последние два года существенный рост показали ресейл-платформы. Они предлагают покупателям брендовые вещи, уже бывшие в употреблении. Некоторые даже делают примечание, чтобы новый владелец знал: приобретая что-либо на ресейле, можно существенно сэкономить объем воды и энергии, уменьшить собственный углеродный след. Более 70 лотов — яркие платья, стильные сумки, качественная обувь в отличном состоянии — получат новых хозяев, а значит, вторую жизнь», — прокомментировала Марина Шамара.

Все средства, собранные на распродаже, пойдут на развитие программ дополнительного образования и досуга для детей с инвалидностью и из малоимущих семей. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке. Начало в 11:00.

Доступен предварительный каталог, понравившиеся вещи из которого можно купить до начала распродажи.