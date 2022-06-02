Для сравнения: по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сейчас в Краснодарском крае производят 22,2 тыс. тонн шампиньонов в год — это один из самых высоких показателей среди российских регионов. При этом действующий завод «Воронежского шампиньона» приносит 12 тыс. тонн продукции.

ООО «Воронежский шампиньон» собирается вложить 1,8 млрд рублей, чтобы построить вторую очередь своего производства в Краснодарском крае. Как сообщили в администрации региона, завод будет производить 12 тыс. тонн грибов и 36 тыс. тонн компоста в год.

Расширить завод в Крыловском районе планируют до конца 2022 года. Там создадут 250 рабочих мест. На сайте компании указано, что большинство сотрудников занято в сборе урожая — это единственный неавтоматизированный этап производства.

Кондратьев подчеркнул, что до 2014 года 90% шампиньонов в Россию привозили из других стран. Позже в рамках импортозамещения здесь появились свои фермы, и сейчас доля завозных грибов составляет не больше 15%. Как сообщил вице-губернатор Андрей Коробка, с 2020 года предприятия отрасли пользуются господдержкой.

Напомним, в 2017 году в Краснодаре начали строить грибной комплекс «Зеленая линия» от «Магнита», рассчитанный на 6,4 тыс. тонн продукции в год. В него вложили около 1,8 млрд рублей. Как писали Юга.ру, заграничные шампиньоны наряду со сладким перцем, томатами, яблоками и персиками чаще других продуктов уничтожают как санкционные.