«Воронежский шампиньон» вложит 1,8 млрд рублей в расширение производства на Кубани. Грибов станет в два раза больше
В Краснодарском крае до конца 2022 года хотят расширить производство «Воронежского шампиньона»
ООО «Воронежский шампиньон» собирается вложить 1,8 млрд рублей, чтобы построить вторую очередь своего производства в Краснодарском крае. Как сообщили в администрации региона, завод будет производить 12 тыс. тонн грибов и 36 тыс. тонн компоста в год.
Для сравнения: по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сейчас в Краснодарском крае производят 22,2 тыс. тонн шампиньонов в год — это один из самых высоких показателей среди российских регионов. При этом действующий завод «Воронежского шампиньона» приносит 12 тыс. тонн продукции.
«Грибы — самая молодая еда человечества»:
Расширить завод в Крыловском районе планируют до конца 2022 года. Там создадут 250 рабочих мест. На сайте компании указано, что большинство сотрудников занято в сборе урожая — это единственный неавтоматизированный этап производства.
Кондратьев подчеркнул, что до 2014 года 90% шампиньонов в Россию привозили из других стран. Позже в рамках импортозамещения здесь появились свои фермы, и сейчас доля завозных грибов составляет не больше 15%. Как сообщил вице-губернатор Андрей Коробка, с 2020 года предприятия отрасли пользуются господдержкой.
Напомним, в 2017 году в Краснодаре начали строить грибной комплекс «Зеленая линия» от «Магнита», рассчитанный на 6,4 тыс. тонн продукции в год. В него вложили около 1,8 млрд рублей. Как писали Юга.ру, заграничные шампиньоны наряду со сладким перцем, томатами, яблоками и персиками чаще других продуктов уничтожают как санкционные.