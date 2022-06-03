На Кубани в конце недели ожидается выше 30 °С тепла и небольшие дожди

В Краснодаре 3 июня ожидается до 34 °С и небольшая облачность. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4 м/с. Днем индекс ультрафиолета будет очень высоким и достигнет отметки 9. На выходных в краевой столице будет 30-32 °С, а в воскресенье пройдет дождь.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-14 м/с. Температура воздуха составит 30-35 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Воздух прогреется до 25-3 °С, по югу до 32 °С. На Азовском побережье температура составит 26-31 °С.

Температура морской воды прогрелась до 19-21 °С. Самая теплая вода в Ейске и Приморско-Ахтарске, там вода достигла 22 °С. Самая холодная в Туапсе и Сочи. В Роспотребнадзоре рассказали, что не дают рекомендаций по температурному режиму, но когда отметка достигает 18 °С начинают отбор проб на качество воды.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что у берегов Крыма вода заметно прохладнее — всего 15-18 °С. Комфортной для купания вода станет примерно через неделю. Но в середине месяца с севера может прорваться холодный воздух. К концу июня снова станет жарко днем и температура составит 25-30 °С. На Черноморском побережье похолодание в середине месяца будет не таким сильным, а завершится июнь, как и в Крыму, солнцем и теплом.

На выходных 4-5 июня в Краснодарском крае местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем в субботу составит 30-35 °С, а в воскресенье немного опустится и будет 27-30 °С.

На Черноморском побережье возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем 4 июня 28-33 °С, 5 июня 23-28 °С. В Туапсинском районе 15-20 °С.