Перед прошлым спектаклем на похожую тему команда театра записала видео с подготовкой к нему: чтобы передать чужие откровенные воспоминания, нужно сначала честно поделиться своими.

Плейбэк — это направление театральной импровизации. Во время спектакля зрители рассказывают истории из своей жизни, а актеры как бы «возвращают» их через сцену. Обычно тему перформанса определяют заранее, но зрители могут поделиться любой историей вне зависимости от темы или не говорить совсем.

Зрителей ждут 4 июня в 19:00, в это время откроют чувственную выставку художников Эдуарда Чуркина, Тенгиза и Даши Шамовых, Андрея Серкова, Дмитрия Прокоповича. Сам перформанс начнется в 20:00, а после него гостям предлагают остаться на вечеринку с танцами и шампанским, чтобы проводить театральный сезон.

Мероприятие пройдет в пространстве «Колос» на Калинина, 368. Купить билет можно на сайте. Стоимость — 1 тыс. рублей, студентам дают скидку (для этого нужно написать в соцсети театра, телеграм-канал или «ВКонтакте»).

«Мы будем играть истории про секс, где чувства подлинны, а тело правдиво в своей наготе. Про близость, которая возможна с теми, с кем не стыдно быть собой. Про обнаженность, искренность, уязвимость. Про то, о чем не принято говорить, но важно сказать, не боясь осуждения и отказа. Про то, что нельзя, но хочется. Очень. Про искушение и страхи. Про честность с собой. Мы ждем ваших историй. Поделитесь, чем пожелаете, а мы будем играть», — так актеры описывают идею вечера.