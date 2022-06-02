В Краснодаре покажут перформанс «Голая правда» про секс и закончат театральный сезон вечеринкой с шампанским
4 июня краснодарский плейбэк-театр «Всегда» сыграет перформанс, основанный на личных историях зрителей о близости, сексуальности и уязвимости
4 июня краснодарский плейбэк-театр «Всегда» завершит театральный сезон перформансом «Голая правда».
Плейбэк — это направление театральной импровизации. Во время спектакля зрители рассказывают истории из своей жизни, а актеры как бы «возвращают» их через сцену. Обычно тему перформанса определяют заранее, но зрители могут поделиться любой историей вне зависимости от темы или не говорить совсем.
Перед прошлым спектаклем на похожую тему команда театра записала видео с подготовкой к нему: чтобы передать чужие откровенные воспоминания, нужно сначала честно поделиться своими.
Зрителей ждут 4 июня в 19:00, в это время откроют чувственную выставку художников Эдуарда Чуркина, Тенгиза и Даши Шамовых, Андрея Серкова, Дмитрия Прокоповича. Сам перформанс начнется в 20:00, а после него гостям предлагают остаться на вечеринку с танцами и шампанским, чтобы проводить театральный сезон.
Мероприятие пройдет в пространстве «Колос» на Калинина, 368. Купить билет можно на сайте. Стоимость — 1 тыс. рублей, студентам дают скидку (для этого нужно написать в соцсети театра, телеграм-канал или «ВКонтакте»).
«Мы будем играть истории про секс, где чувства подлинны, а тело правдиво в своей наготе. Про близость, которая возможна с теми, с кем не стыдно быть собой. Про обнаженность, искренность, уязвимость. Про то, о чем не принято говорить, но важно сказать, не боясь осуждения и отказа. Про то, что нельзя, но хочется. Очень. Про искушение и страхи. Про честность с собой. Мы ждем ваших историй. Поделитесь, чем пожелаете, а мы будем играть», — так актеры описывают идею вечера.
Как писали Юга.ру, в пятницу 3 июня в Краснодаре пройдет книжный семинар в поддержку людей с аутизмом. На нем обсудят роман Джонатана Фоера «Жутко громко и запредельно близко».