В Краснодаре дерево упало на жилой дом и автомобиль

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Туподар Краснодар», t.me/typodar
    © Скриншот из телеграм-канала «Туподар Краснодар», t.me/typodar

Днем 2 июня в Краснодаре на четырехэтажный дом и автомобиль упало дерево

В телеграм-канале «Туподар Краснодар» очевидцы написали, что на ул. Коммунаров, 205 дерево упало на многоквартирный дом и легковой автомобиль. На фотографиях видно, что у дерева переломился ствол.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что при падении дерева никто не пострадал, коммуникации не нарушены. На месте работает муниципальная служба спасения. Дерево обещают распилить к 20:00.

Как писали Юга.ру, в январе в Краснодаре на улице Ставропольской от тяжести снега дерево упало на припаркованные машины и зацепило линию электропередачи. Из-за этого в многоквартирном доме начался пожар.

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