Ксения Собчак высказалась о здоровье Галицкого и его благосостоянии

Олег Тиньков дал интервью Юрию Дудю* ещё 11 мая. Во время беседы Тиньков раскритиковал Галицкого за его молчание по поводу ситуации в стране. Правда, потом назвал одним из лучших бизнесменов России. Спортивный комментатор Константин Генич рассказал тогда, что бизнесмен видел это интервью, и оно его расстроило.

Ксения Собчак также вспомнила разговор Сергея Галицкого с ведущими «Коммент-Шоу», где меценат рассказал, что болеет.



«Так вот у него все серьезно — онкология. И все свои деньги, основной капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все что у него осталось — небольшие деньги на себя, на лечение. И именно в этот момент Тиньков его призывает к каким-то активным высказываниям», — написала Собчак.