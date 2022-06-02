Ксения Собчак высказалась о здоровье Галицкого и его благосостоянии

Ставропольский край, Вся Россия

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  • Сергей Галицкий © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Сергей Галицкий © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 июня Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что в интервью Олега Тинькова её смутило многое, а особенно фраза «Галицкий, что ты молчишь»

Олег Тиньков дал интервью Юрию Дудю* ещё 11 мая. Во время беседы Тиньков раскритиковал Галицкого за его молчание по поводу ситуации в стране. Правда, потом назвал одним из лучших бизнесменов России. Спортивный комментатор Константин Генич рассказал тогда, что бизнесмен видел это интервью, и оно его расстроило.

Ксения Собчак также вспомнила разговор Сергея Галицкого с ведущими «Коммент-Шоу», где меценат рассказал, что болеет.

«Так вот у него все серьезно — онкология. И все свои деньги, основной капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все что у него осталось — небольшие деньги на себя, на лечение. И именно в этот момент Тиньков его призывает к каким-то активным высказываниям»,написала Собчак.

Юга.ру писали, что издание Forbes оценило состояние владельца футбольного клуба «Краснодар» в 3,3 млрд долларов. Сергей Галицкий в рейтинге занял 28-ю строчку среди богатейших россиян. В то же время в составленном изданием рейтинге самых богатых наследников Полина Галицкая заняла 14-е место.

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Ксения Собчак высказалась о здоровье Галицкого и его благосостоянии
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