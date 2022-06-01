В Сочи открыли памятник доктору Лизе. Она погибла в авиакатастрофе Ту-154 в 2016 году
В центре Адлера 1 июня открыли памятник врачу-реаниматологу Елизавете Глинке
Напомним, врач-реаниматолог Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем. Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. На борту находились военнослужащие ВС РФ, музыканты, артисты и журналисты, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на сирийской авиабазе «Хмеймим».
Елизавета Глинка — детский реаниматолог, она помогала тяжелобольным, работала с благотворительными фондами, хосписами, оказывала помощь людям во время конфликта в Украине. Она входила в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России и была исполнительным директором Международной общественной организации «Справедливая помощь». В 2014 году из ЛДНР она эвакуировала 500 детей, пострадавших в результате обстрелов.
В День защиты детей в центре Адлера, на набережной реки Мзымта, Елизавете Глинке установили памятник. Автором бюста стал народный художник РФ Салават Щербаков. После церемонии прошла премьера документального фильма «Я всегда на стороне слабого», посвященного Глинке, сообщлили в пресс-службе мэрии Сочи.
Президент международного проекта «Память народов: во имя мира» Оксана Бондарева сказала, что памятник посвящен не только памяти самой Елизаветы Глинки, но и детям Донбасса, которым она помогала.
Как писали Юга.ру, в 2019 году в Сочи поставили памятник погибшим при крушении Ту-154. Он представляет собой раскрытую книгу с именами погибших. Установили его на берегу реки Мзымта. Это территорию сочинцы считают местом памяти.