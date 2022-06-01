В Сочи открыли памятник доктору Лизе. Она погибла в авиакатастрофе Ту-154 в 2016 году

Напомним, врач-реаниматолог Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем. Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. На борту находились военнослужащие ВС РФ, музыканты, артисты и журналисты, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на сирийской авиабазе «Хмеймим».

Елизавета Глинка — детский реаниматолог, она помогала тяжелобольным, работала с благотворительными фондами, хосписами, оказывала помощь людям во время конфликта в Украине. Она входила в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России и была исполнительным директором Международной общественной организации «Справедливая помощь». В 2014 году из ЛДНР она эвакуировала 500 детей, пострадавших в результате обстрелов.