Организаторы «Новой волны» перенесли международный конкурс на 2023 год

С 2015 года международный конкурс «Новая волна» проводится в Сочи. В 2022 году его решили не проводить

31 мая в официальном аккаунте «Новой Волны» во «ВКонтакте» опубликовали пост о переносе конкурса на 2023 год. Сам конкурс должен был пройти в августе.

«Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, Оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран», — говорится в сообщении организаторов.