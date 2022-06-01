Организаторы «Новой волны» перенесли международный конкурс на 2023 год

Краснодарский край

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  • Закрытие фестиваля "Новая волна" в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
    Закрытие фестиваля "Новая волна" в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

С 2015 года международный конкурс «Новая волна» проводится в Сочи. В 2022 году его решили не проводить

31 мая в официальном аккаунте «Новой Волны» во «ВКонтакте» опубликовали пост о переносе конкурса на 2023 год. Сам конкурс должен был пройти в августе.

«Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, Оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран», — говорится в сообщении организаторов.

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Напомним, что ежегодный международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» с 2002 по 2014 год проводился в Юрмале, а с 2015 года его перенесли в Сочи. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году его проводили в сочинском New Wave Hall с 19 по 25 августа.

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Организаторы «Новой волны» перенесли международный конкурс на 2023 год
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