Крым потерял до 80% бронирований из-за закрытых аэропортов — Ассоциация Туроператоров

Аналитики ассоциации Туроператоров РФ изучили статистику продаж турагентств и пришли к выводу, что на юге России больше всего от нехватки отдыхающих страдает Крым.

Сейчас на полуостров приходится всего 12-15% бронирований. В сравнении с 2021 годом бронирования в Крыму упали на 50-80%. В Ассоциации считают, что причиной этому стали закрытые аэропорты. Поэтому большая часть туристов сейчас приходится на Сочи.

«Главный фактор, влияющий на спрос в этом сезоне, как за рубежом, так и в России — доступность прямой авиаперевозки. Наибольший спрос есть там, где больше предложений с такой перевозкой, наибольший спад — по закрытым направлениям», — пояснили аналитики.

Средний чек на недельный отдых в Крыму на двоих составит около 43 тыс. рублей без перелета. В Сочи за это же время можно отдохнуть примерно за 50 тыс. рублей без учета перелета.

Юга.ру рассказывали, как можно провести отдых на «Роза Хуторе» с разным бюджетом. Также вице-президент Ассоциации Туроператоров Алексан Мкртчян поделился, что не стоит бронировать отдых в Анапе и Крыму больше, чем за месяц, потому что ближе к середине лета цены там снизятся.