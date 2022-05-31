Крым потерял до 80% бронирований из-за закрытых аэропортов — Ассоциация Туроператоров

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Крыму из-за закрытых аэропортов наблюдается сильный спад бронирований. Большая часть туристов приходится на Сочи

Аналитики ассоциации Туроператоров РФ изучили статистику продаж турагентств и пришли к выводу, что на юге России больше всего от нехватки отдыхающих страдает Крым. 

Сейчас на полуостров приходится всего 12-15% бронирований. В сравнении с 2021 годом бронирования в Крыму упали на 50-80%. В Ассоциации считают, что причиной этому стали закрытые аэропорты. Поэтому большая часть туристов сейчас приходится на Сочи.

«Главный фактор, влияющий на спрос в этом сезоне, как за рубежом, так и в России — доступность прямой авиаперевозки. Наибольший спрос есть там, где больше предложений с такой перевозкой, наибольший спад — по закрытым направлениям», — пояснили аналитики.

Средний чек на недельный отдых в Крыму на двоих составит около 43 тыс. рублей без перелета. В Сочи за это же время можно отдохнуть примерно за 50 тыс. рублей без учета перелета.

Юга.ру рассказывали, как можно провести отдых на «Роза Хуторе» с разным бюджетом. Также вице-президент Ассоциации Туроператоров Алексан Мкртчян поделился, что не стоит бронировать отдых в Анапе и Крыму больше, чем за месяц, потому что ближе к середине лета цены там снизятся.

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