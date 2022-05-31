В Белореченске провели спортивное мероприятие для школьников «БЕЛОРАДУС»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

Минерально-химическая компания «ЕвроХим-БМУ» организовала в Белореченске спортивный соцпроект «БЕЛОРАДУС» для школьников

29 мая 2022 года компания «ЕвроХим-БМУ» организовала ESG-проект «БЕЛОРАДУС» — массовое спортивное мероприятие для школьников 4-х классов. Оно объединило два праздника — выпускной учащихся 4-х классов и День химика. Цель проекта — популяризация физкультуры, массового спорта и знакомство школьников с азами химии.

В «БЕЛОРАДУСе» поучаствовали около 80 белореченских школьников. Соревнования прошли в 2 этапа: в первом ребята состязались между собой в различных командных эстафетах — бег в мешках, перетягивание каната и т.д., а во втором — решали химические головоломки. Чтобы познакомить школьников с основами химии, организаторы подготовили красочное обучающее химическое шоу.

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Призеры и победители соревнований наградили кубками и медалями, а остальные команды — дипломами за участие в ESG-проекте «БЕЛОРАДУС».

Проект «БЕЛОРАДУС» организовала компания "ЕвроХим-БМУ" совместно с администрацией Белореченского района.

Как писали ранее Юга.ру, программа #ЕвроХимESG от компании «ЕвроХим» стала лучшим региональным соцпроектом России.

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