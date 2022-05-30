Копания «ЕвроХим» победила в конкурсе «Лучшие соцпроекты России»

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

Программа #ЕвроХимESG от минерально-химической компании «ЕвроХим» стала лучшим региональным соцпроектом России

Конкурс «Лучшие социальные проекты России» направлен на поддержку общественных инициатив и ежегодно проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Национального рейтингового агентства и Правительства Москвы.

Компания «ЕвроХим» одной из первых в России начала реализацию комплексной ESG-программы в регионах своего присутствия. Ее сорудники занимаются экологическими, образовательными и культурными проектами в партнерстве с властями и общественными организациями. В 2022 году компания «ЕвроХим» объявила конкурс на лучший ESG-проект.

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Новый масштабный соцпроект реализовала компания «ЕвроХим-БМУ» в Белореченске. 29 мая 2022 года совместно с местной администрацией она организовала ESG-проект «БЕЛОРАДУС» — массовое спортивное мероприятие для школьников 4-х классов. Мероприятие объединило два значимых праздника — выпускной учащихся 4-х классов и День химика. Целью проекта стали популяризация физкультуры, массового спорта и знакомство школьников с азами химии.

Как писали ранее Юга.ру, «ЕвроХим» признали лучшей российской компанией по реализации нацпроектов в категории «Крупный бизнес».

Белореченский район ЕвроХим Конкурсы Награды Социальные программы

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