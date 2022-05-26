Компания PepsiCo подтвердила закрытие филиала в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«ПепсиКо Холдингс» закроет краснодарский филиал из-за изменений в схеме продаж

Ранее в СМИ появилась информация, что компания PepsiCo собирается закрыть осенью филиал в Краснодаре. Сообщалось, что 26 мая в краевой столице пройдет собрание для сотрудников отдела продаж, где объявят о прекращении работы.

В пресс-службе компании прокомментировали эту информацию. Там сказали, что решили закрыть краснодарский филиал в связи с изменением модели продаж. Реорганизацию запланировали еще несколько месяцев назад, и она «никак не связана с текущей ситуацией».

«Закрытие намечено на сентябрь 2022 года. В период перехода к новой модели продаж мы продолжим обслуживать наших клиентов и потребителей. Мы также продолжим поддерживать наших сотрудников, которых затронет решение компании. Высвобождающиеся сотрудники получат компенсации, превышающие требования трудового законодательства РФ», — сказали в пресс-службе компании.

Также там добавили, что часть сотрудников переведут в подразделение в Тимашевске. Процессы, связанные с продажами и обслуживанием клиентов, будет выполнять партнер компании.

Краснодар Торговля

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Компания PepsiCo подтвердила закрытие филиала в Краснодаре
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